Der Bundesliga-Zweite RB Leipzig erwartet bei den Eisernen eine komplett andere Spielweise als bei den Gegnern zuletzt. Für Nusa steht wohl Bakayoko bereit.

Leipzig - Ole Werner weiß um die Besonderheiten bei Union Berlin. Daher warnt der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Freitagabend-Spiel (20.30 Uhr/Sky) bei den Eisernen: „Wir müssen stressresistent sein, wenn lange Bälle kommen und das Spiel hektisch wird. Wenn der Gegner versucht, uns seine Spielweise aufzuzwingen, müssen wir das akzeptieren, aber es wird Situationen geben, in denen wir klare Lösungen für Ballgewinne und Ballbesitz finden“, sagte Werner und fügte an: „Auch die Atmosphäre an der Alten Försterei ist besonders. Dazu kommt noch ein Flutlichtspiel“.

RB muss in den beiden letzten Spielen des Jahres auf seinen norwegischen Flügelspieler Antonio Nusa verzichten. Der Offensivspieler verletzte sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (6:0) am Syndesmoseband im Sprunggelenk. Für ihn könnte Johan Bakayoko in die Startelf rücken und mit Yan Diomande einfach die Seite tauschen. Wieder im Kader steht Timo Werner, der zuletzt Muskelprobleme hatte.