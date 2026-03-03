Im Münchner Nebel reicht es für den FC Erzgebirge erneut nicht. Dabei liefern die Veilchen ein starkes Auswärtsspiel bei einem Aufstiegskandidaten ab.

München - Der FC Erzgebirge Aue kann die Feierlichkeiten zum 80. Vereinsgeburtstag am Mittwoch nicht mit einem Punktgewinn seines Profi-Teams begehen. Beim TSV 1860 München unterlagen die Sachsen mit 1:2 (1:1) und bleiben im Tabellenkeller der 3. Liga hängen. Zum rettenden Ufer bleiben zunächst fünf Punkte Rückstand, doch der 1. FC Saarbrücken spielt noch am Mittwoch.

Maximilian Wolfram hatte die Löwen mit seiner überhaupt ersten Torbeteiligung in dieser Saison bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht. Aues Torjäger Marcel Bär (12.) gelang der schnelle Ausgleich. Im zunehmend starken Nebel erzielte Sigurd Haugen (50.) schließlich das Siegtor für die Münchner.

Starker Auer Start und kalte Dusche

Die Auer begannen mit drei Eckbällen sehr druckvoll und hatten durch Florian Guttau (5.) auch eine gute Möglichkeit. Doch mit dem ersten Angriff der Gastgeber geriet man in Rückstand: Einen Schuss von Kevin Volland konnte Aues Torhüter Martin Männel mit einer starken Parade abwehren, doch genau vor die Füße von Wolfram. Der gebürtige Sachse schockte seine Landsleute.

Doch nicht lange. Die Erzgebirger meldeten sich sofort wieder im Münchner Strafraum an. Beim Ausgleich schaltete Bär am schnellsten und versenkte den Ball. Danach wogte das Geschehen mit Chancen auf beiden Seiten auf und ab. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit übernahmen die Löwen mehr die Initiative.

Nebel ermöglicht Münchner Siegtor

Und setzten das nach dem Seitenwechsel fort. Diesmal folgte auf zwei Löwen-Ecken die erneute Führung. Männel verlor bei einem Durcheinander im eigenen Strafraum im immer dichter werdenden Nebel völlig die Übersicht, griff neben den Ball. Haugen war per Kopf zur Stelle und machte die erneute Führung.

Nach einer rund 17-minütigen Nebel-Unterbrechung setzte sich das intensive Spiel fort. Aue drückte vehement auf den Ausgleich, vergab aber durch den durchgebrochenen Bär (88.) eine klare Ausgleichschance. So bleiben die Auer im Jahr 2026 weiter ohne Sieg.