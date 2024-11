Vier Spiele, vier Niederlagen: Die Bilanz von RB Leipzig in der Champions League ist unbefriedigend. Nun wartet in Inter Mailand ein italienischer Spitzenclub auf die kriselnden Sachsen.

Mailand - RB Leipzig strebt in der Champions League die ersten Punkte an. Nach bisher vier Niederlagen ist das Team von Trainer Marco Rose an diesem Dienstag bei Inter Mailand (21.00 Uhr/DAZN) gefordert. Die Vorzeichen stehen allerdings nicht gut. Die Leipziger unterlagen in der Liga trotz dreimaliger Führung mit 3:4 bei der TSG 1899 Hoffenheim und sind seit vier Pflichtspielen sieglos. Zudem muss das Team ohne Nationalspieler Lukas Klostermann auskommen, der wegen muskulärer Beschwerden die Reise nach Italien nicht antreten konnte. Um noch Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales haben zu wollen, muss RB gewinnen.

„Wir spielen Champions League in Mailand, wenn wir da nicht emotionalisiert sind und uns nicht darauf freuen, dann wären wir selber schuld. Wir brauchen eine Topleistung, müssen an uns glauben“, sagte Rose und fügte hinzu: „Ich weiß, dass die Jungs es besser können und besser machen wollen. Ich weiß, dass sie wissen, dass wir es besser machen müssen, um da rauszukommen.“