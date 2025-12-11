Leipzig - Ole Werner steht mit RB Leipzig vor einem Stresstest. Beim 1. FC Union Berlin (20.30 Uhr/Sky) erwartet der Cheftrainer an diesem Freitag eine hitzige, zweikampfbetonte Partie. „Wir müssen stressresistent sein, wenn lange Bälle kommen und das Spiel hektisch wird. Wenn der Gegner versucht, uns seine Spielweise aufzuzwingen, müssen wir das akzeptieren, aber es wird Situationen geben, in denen wir klare Lösungen für Ballgewinne und Ballbesitz finden“, sagte Werner.

Auch sei die Art Fußball zu spielen bei den Eisernen besonders. „Die Spielweise ist anders als die der letzten Gegner. Union Berlin hat eine ähnliche Spielweise wie Mainz, aber das, was sie machen, machen sie gut. Besonders zu Hause“, betonte Werner. Auch „die Atmosphäre an der Alten Försterei ist besonders. Dazu kommt noch ein Flutlichtspiel“.

Timo Werner wieder im Kader

RB muss in den beiden letzten Spielen des Jahres auf seinen norwegischen Flügelspieler Antonio Nusa verzichten. Der Offensivspieler verletzte sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (6:0) am Syndesmoseband im Sprunggelenk. Dafür steht Timo Werner, der zuletzt Muskelprobleme hatte, wieder im Spieltagskader.