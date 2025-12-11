weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Unfälle: Ehepaar verunglückt schwer – Frau als Beifahrerin stirbt

Bei einem Ausweichmanöver fährt ein Auto gegen einen Lastwagenhänger. Für die 81 Jahre alte Beifahrerin endet der Unfall tödlich.

Von dpa 11.12.2025, 11:16
Beim Unfall mit einem Lkw-Hänger in Steinhöfel stirbt die Beifahrerin noch vor Ort. (Symbolbild)
Beim Unfall mit einem Lkw-Hänger in Steinhöfel stirbt die Beifahrerin noch vor Ort. (Symbolbild)

Steinhöfel - Eine 81-Jährige ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree noch vor Ort gestorben. Ihr Ehemann wollte am späten Mittwochnachmittag einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und prallte dabei gegen den Hänger eines abgestellten Lastwagens, wie die Polizei mitteilte. Der 83-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen. Für seine Ehefrau, die als Beifahrerin im Auto saß, kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.