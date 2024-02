Leipzig - RB Leipzig trägt die Partien der Bundesliga-Spieltage 27 bis 30 stets am Samstag zur traditionsreichen Anstoßzeit um 15.30 Uhr aus. Das geht aus den genauen Ansetzungen hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlichte. Demnach finden die beiden Heimspiele gegen den FSV Mainz 05 beziehungsweise VfL Wolfsburg am 30. März und 13. April statt, die Auswärtsbegegnungen beim SC Freiburg und beim 1. FC Heidenheim am 6. und 20. April.