Berlin - Bei Razzien gegen illegales Glücksspiel hat die Polizei in Berlin-Reinickendorf 60.000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei in den sozialen Medien berichtete, wurden neun Lokale kontrolliert. In einem der Lokale erwischten sie drei Menschen beim mutmaßlichen illegalen Glücksspiel. „Die 250 Euro auf dem Tisch waren nichts gegen die 60.000 Euro Bargeld, die die drei zusammen bei sich hatten“, schrieb die Polizei online. Da sich für dieses Lokal kein Verantwortlicher finden ließ, wurde das Lokal durch das Ordnungsamt verschlossen.