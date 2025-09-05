Nach Durchsuchungen in Halle sitzt ein Mann in Haft, gegen drei weitere Personen wird ermittelt. Gefunden haben die Beamten allerhand Illegales.

Die Polizei hat in Halle mehrere Menschen wegen Drogendelikten festgenommen. (Archivbild)

Halle - Bei einer großangelegten Drogenrazzia in Halle hat die Polizei unter anderem zahlreiche Cannabis-Pflanzen und Waffen gefunden. Es seien weit über 100 Cannabis-Pflanzen, andere Drogen sowie eine große Menge Bargeld, zwei Luftdruckpistolen, eine Schreckschusspistole, ein Beil, drei Messer und zwei Äxte gefunden worden, teilten die Beamten mit. Tatverdächtig seien drei Männer und eine Frau.

Am Donnerstag hatte die Polizei zwei Beschuldigte im Alter von 36 und 43 Jahren im Stadtgebiet gestellt, einen weiteren 33-Jährigen im Bereich Mansfeld-Südharz.

Gegen den 36-Jährigen habe ein Richter des Amtsgerichts Halle einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, der 43-Jährige müsse nicht in Haft. Die Entscheidung, was mit dem 33-Jährigen passiert, stehe noch aus, erklärte die Polizei.

Insgesamt vollstreckten die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen sechs Durchsuchungsbeschlüsse. Seit längerem sei gegen fünf Männer aus Halle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Konsum-Cannabis-Gesetz ermittelt worden, hieß es.

Durchsucht wurden eine Industrieanlage, Wohnungen und Gartengrundstücke im Stadtgebiet.