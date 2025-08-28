In der Reinhardtstraße unweit des Friedrichstadt-Palasts droht ein Dachstuhl einzustürzen. Die Bewohner müssen aus dem Haus raus. Doch wie geht es weiter?

Berlin - Noch ist unklar, ob die Bewohner des einsturzgefährdeten Hauses in Berlin-Mitte heute wieder in ihre Wohnungen können. „Es muss jetzt durch Fachleute, die Statiker, den Fachberater geklärt werden, inwiefern das Haus gesichert werden kann und muss, und wie dann das weitere Vorgehen ist. Ob das Gebäude zum Beispiel für die weitere Nutzung vorerst gesperrt werden muss“, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Einsatzort. Sollte das der Fall sein, werde dann geklärt, wo die Menschen untergebracht werden könnten.

Ursache noch unklar

Wie viele Menschen in dem Gebäude wohnen, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Räumung laufe noch. Zunächst sollen die Menschen in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe betreut werden.

Grund für die Räumung des fünfstöckigen Gebäudes Reinhardtstraße 6 ist eine Verschiebung des Dachstuhls. Dachstuhl und Fassade werden nach Angaben der Feuerwehr Richtung Straße gedrückt und drohen einzustürzen. Der Schaden ist auf Fotos vom Einsatzort an der Dachkante des Gebäudes deutlich zu erkennen. Die Ursache für die Verschiebung ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt.