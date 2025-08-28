Fast eine Milliarde Euro aus dem Corona-Topf sind in Sachsen-Anhalt bislang nicht abgerufen worden. Woran liegt’s – und was heißt das für Schulen, Krankenhäuser und die Digitalisierung der Verwaltung?

Bei den Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen wurde der Topf bisher nicht ausgeschöpft. (Archivbild)

Magdeburg - Fast eine Milliarde Euro aus dem Corona-Sondervermögen sind in Sachsen-Anhalt bislang ungenutzt geblieben. Dies sind Landesgelder, die etwa Schulen und Kliniken ausgeben können, auch um für zukünftige Pandemien gerüstet zu sein. Rund 47 Prozent der 1,97 Milliarden Euro wurden Stand Ende Juli ausgezahlt, wie das Finanzministerium auf Anfrage mitteilte. Damit sind in den vergangenen vier Monaten nur vier Prozent Mittelabfluss dazugekommen, im März hatte die Quote bei 43 Prozent gelegen.

„Zum Teil gibt es verwaltungsinterne Vorläufe, die zeitintensiv sind“, sagte eine Sprecherin von Finanzminister Michael Richter (CDU) mit Verweis auf Vergabeverfahren und Richtlinien. „Außerdem fällt es schwer, ausführende Firmen zur Umsetzung zu finden.“

Viel Geld im Bildungsbereich zu verteilen

Das Corona-Sondervermögen wurde eingerichtet, um die Folgen der Pandemie abzufedern und Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Es umfasst etwa 60 Maßnahmen. Im Gesundheitsbereich und bei den Schulen ist der Mittelabfluss bisher überschaubar. Bei der Digitalisierung der Landesverwaltung sind noch mehr als 300 Millionen Euro zu verteilen.

Für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen stehen rund 28,2 Millionen Euro bereit, ausgezahlt wurden etwa 11 Millionen Euro. Für pandemieresiliente Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen flossen bisher nur 3,3 von 48,1 Millionen Euro ab. Mit diesen Maßnahmen könnten sich die Schulen für künftige Pandemie wappnen.

Tilgungsplan sieht 100 Millionen Euro pro Jahr vor

Bei den Investitionen in Krankenhäuser und andere Einrichtungen sind ebenfalls noch viele Mittel zu verteilen. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) überreichte nun zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund elf Millionen Euro für zwei Projekte im Harz. Die Wohnformen für Menschen mit Behinderung sollen so umgestaltet werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner im Falle einer erneuten Pandemie besser geschützt sind.

Die reguläre Tilgung des Sondervermögens soll 2029 beginnen. Pro Jahr sind jährlich 100 Millionen Euro zurückzuzahlen.