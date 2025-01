In einer Toilette einer Senioreneinrichtung in Gotha kommt es zu einer Rauchentwicklung. Sieben Menschen atmen den Rauch ein und werden verletzt, vier von ihnen schwer.

Rauch in Senioreneinrichtung - sieben Verletzte

In einer Toilette einer Senioreneinrichtung kam es zu einer Rauchentwicklung. (Symbolbild)

Gotha - Sieben Menschen sind in einer Tageseinrichtung für Senioren in Gotha durch Rauch in einer Toilette verletzt worden. Vier Menschen im Alter von 28 bis 68 Jahren wurden durch das Einatmen des Rauches schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Menschen im Alter von 56 bis 68 Jahren wurden dadurch leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge ein weiteres Ausbreiten des Rauches verhindern. Das Gebäude wurde evakuiert. Die sieben Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Weitere Details zu den Verletzten lagen zunächst nicht vor. Auch zur Ursache der Rauchentwicklung machte die Polizei keine Angaben.