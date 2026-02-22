Mit einer Waffe bedroht ein Mann Beschäftigte eines Spätkaufs. Sie geben ihm das geforderte Geld. Zugleich versuchen sie den Räuber zu stellen.

Berlin - Ein bewaffneter Mann hat einen Späti in Berlin-Gesundbrunnen überfallen und Geld erbeutet. Die Polizei sprach von einem „niedrigen dreistelligen Betrag“. Der Täter flüchtete unerkannt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen bedrohte der Räuber die Mitarbeiter des Spätkaufs in der Pankstraße mit einer Schusswaffe, woraufhin diese ihm das Geld gaben. Eigentlich wollte der Mann auch noch Tabak haben. Da einer der Beschäftigten aber die Rollläden herunterließ, flüchtete der Täter jedoch lieber, als in dem Geschäft gefangen zu sein.