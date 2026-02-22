Matthias Musche und Lukas Mertens sind zwei Identifikationsfiguren des SC Magdeburg. Das Duo unterschrieb nun neue langfristige Verträge.

Magdeburg - Der Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat die Verträge seines Linksaußen-Duos verlängert. Matthias Musche bindet sich bis 2028 an den SCM, Nationalspieler Lukas Mertens verlängerte vorzeitig bis 2029. Das teilte der Tabellenführer vor dem Spiel gegen GWD Minden mit.

„Wenn man über Identifikation mit dem SC Magdeburg spricht, kommt man an Speedy und Matze nicht vorbei. Beide sind seit Jahren feste Größen in der Mannschaft und bringen nicht nur Energie aufs Feld, sondern übernehmen auch in der Kabine Verantwortung“, sagte Trainer Bennet Wiegert.

Der 33 Jahre alte Musche trug schon mit acht Jahren das SCM-Trikot. Im Jahr 2011 wurde der Ex-Nationalspieler Profi. Mertens wechselte 2017 von seinem Heimatverein Wilhelmshaven nach Magdeburg. „Der SC Magdeburg ist für mich längst mehr als nur ein Verein. Es ist ein Ort geworden, den ich Heimat nenne“, sagte Mertens.