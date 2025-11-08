Drei Kinder werden in Berlin-Friedrichshain überfallen – einer der Täter soll ihnen eine Waffe gezeigt haben.

Bei einem Raubüberfall wird drei Kindern Bargeld, eine Jacke und eine Bauchtasche gestohlen. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem Raubüberfall auf drei Kinder in Berlin-Friedrichshain ist die Polizei zu einer Wohnungsdurchsuchung ausgerückt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsuchte laut Polizei am Freitag die Wohnung von einem der beiden Verdächtigen. Die Polizei machte keine Angaben dazu, warum das SEK und keine regulären Einsatzkräfte ausrückten. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, fand das SEK in der Wohnung eine Schreckschusswaffe. Beim Raubüberfall am Mittwoch soll der Verdächtige vor den Kindern auf eine Waffe gezeigt haben. Ob es sich bei der gefundenen Waffe um die Waffe vom Raubüberfall handelt, ist noch unklar.

Laut Polizei hatten die beiden Verdächtigen drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren überfallen und ihnen Bargeld, eine Jacke und eine Bauchtasche gestohlen.