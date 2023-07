Hannover - Nach einem Überfall auf einen Juwelier in der Innenstadt von Hannover sind die Räuber weiterhin auf der Flucht. Am Dienstag hatten zwei unbekannte Männer mit einem Hammer die Vitrinen eines Juweliers geplündert und dabei einen Angestellten angeschossen, teilte die Polizei mit. Der 39 Jahre alte Mitarbeiter befinde sich weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Was genau geklaut worden ist und wie hoch der Wert des Diebesguts ist, sei zunächst Teil der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach den Tätern, die nach dem Raub mit ihren Fahrrädern entkommen waren, und bittet dazu die Bevölkerung um Mithilfe. Die Beamten suchen nach Fotos und Videoaufnahmen im Zusammenhang mit der Tat. „Von Interesse sind vor allem Aufnahmen, die das Geschehen vor und nach dem Überfall auf das Geschäft in der Georgstraße zeigen und von denen Rückschlüsse auf die flüchtigen Täter gezogen werden können“, teilten die Ermittler mit. Zeugen mit entsprechenden Aufnahmen werden gebeten, sich zu melden.

Einer der Diebe soll eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und weiße Turnschuhe getragen haben. Der andere soll eine schwarze Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe angehabt haben.