Rassistische Gesänge auf Stadtfest in Bad Düben

Bad Düben - Nach rassistischen Gesängen auf dem Stadtfest in Bad Düben (Landkreis Nordsachen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. In der Nacht zu Samstag hätten nach dem offiziellen Ende des Stadtfestes mehrere Personen rassistische Parolen zu dem Lied „L’amour toujours“ von Gigi D'Agostino gesungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als Polizeibeamte sich dem Festzelt näherten, seien die Gesänge verstummt.

In der vergangenen Woche hatte ein Video von der Nordseeinsel Sylt bundesweit für Empörung gesorgt. Darin hatten junge Menschen die Parolen zu dem Lied von Gigi D'Agostino gegrölt. Ähnliche Vorfälle wurden aus anderen Bundesländern bekannt.