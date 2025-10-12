Eine Autofahrerin flieht in Spandau vor einer Verkehrskontrolle, verletzt dabei Polizisten und rast über mehrere rote Ampeln.

Nach einer wilden Flucht durch Berlin-Spandau stoppt die Polizei eine 69-Jährige – drei Beamte werden verletzt, das Auto beschlagnahmt. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Spandau hat eine 69-jährige Autofahrerin mehrere Polizisten verletzt, nachdem sie sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Wie die Polizei mitteilte, missachtete die Frau am Samstagmittag gegen halb zwei in der Heerstraße sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit ihrem Wagen.

An der Gatower Straße Ecke Wilhelmstraße brachte die Polizei das Auto zunächst zum Stehen. Als ein Beamter an das Fahrzeug herantrat, startete die Fahrerin jedoch erneut den Motor und rollte ihm über den Fuß. Anschließend setzte sie mehrfach vor und zurück, rammte ein anderes Auto und flüchtete weiter.

Falsche Kennzeichen

Auf ihrer Fahrt durch Berlin-Wilhelmstadt missachtete die 69-Jährige laut Polizei sechs rote Ampeln. Schließlich kollidierte sie mit einem Einsatzwagen, mit dem die Polizei sie stoppen wollte. Bei der anschließenden Festnahme leistete die Frau Widerstand und verletzte zwei weitere Polizisten leicht.

Die Beamten stellten fest, dass die Kennzeichen ihres Autos nicht zugelassen waren. Die Frau wurde in einer psychiatrischen Fachstation untergebracht. Gegen sie wird nun ermittelt.