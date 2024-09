In Drebkau wird eine Radfahrerin von einem Auto erfasst. Was ist über den Unfall bislang bekannt?

Radfahrerin wird in Drebkau von Auto erfasst und stirbt

Drebkau - Eine Radfahrerin ist in Drebkau (Landkreis Spree-Neiße) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 74 Jahre alte Radlerin starb noch an der Unfallstelle im Ortsteil Schorbus, wie die Polizei mitteilte. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Dekra-Gutachter im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau am Mittwochabend beim Herausfahren aus einer Einfahrt von dem Auto angefahren worden sein, sagte ein Sprecher der Polizei.