Bei Berlin wird ein Radfahrer von einem Auto angefahren. Der 71-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle. Was ist bislang bekannt?

Radfahrer stirbt nach Unfall in Ahrensfelde

Der 18 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und kam in eine Klinik.

Ahrensfelde - Ein Radfahrer ist in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte starb der 71-Jährige noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und kam zur medizinischen Betreuung in eine Klinik. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nach der Unfallursache.