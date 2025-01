Eine vereiste Straße könnte im Berliner Norden einen Radler zu Fall gebracht haben. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, verletzt sich am Kopf.

Radfahrer stirbt nach Sturz in Pankow

Der Radfahrer stürzte in Pankow, ohne dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. (Illustration)

Berlin - Ein Radfahrer ist in Berlin-Pankow nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der 56-Jährige sei am Dienstag auf der Prenzlauer Promenade unterwegs gewesen und hinter der Kreuzung Granitzstraße/Rothenbachstraße gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich der Mann, der ohne Helm unterwegs gewesen sei, am Kopf verletzt.

Zunächst war er den Angaben zufolge noch ansprechbar, verlor jedoch kurz darauf das Bewusstsein und starb trotz Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang liefen.

Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, zum jetzigen Zeitpunkt sei davon auszugehen, dass der Mann ohne Fremdeinwirken gestürzt sei. Dabei könnte auch das Winterwetter eine Rolle gespielt haben. Am Übergang von der Fahrbahn zum Rad- und Gehweg sei sichtbar Eis und Schnee gewesen, sagte die Sprecherin.