In Markranstädt kam es zu einem Unfall - ein Fahrradfahrer ist dabei gestorben.

Radfahrer stirbt bei Unfall in Markranstädt

Markranstädt - Bei einem Verkehrsunfall in Markranstädt (Landkreis Leipzig) ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer gestorben. Der Mann sei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte eine Sprecherin der Polizei. An dem Unfall seien ein Pkw und ein Lkw beteiligt gewesen. Nähere Angaben dazu, wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte die Polizei zunächst nicht machen.