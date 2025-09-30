Ein Unfall im Süden von Halle endet für einen 55-jährigen Radfahrer im Krankenhaus. Er wird von einem Wagen erfasst. Die Umstände des Unfalls sind noch immer unklar.

Halle/Saale - Ein Radfahrer ist in Halle bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war laut Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden in der südlichen Innenstadt unterwegs gewesen, als es zur Kollision kam.

Der Aufprall schleuderte den Zweiradfahrer meterweit durch die Luft und verletzte ihn schwer. Er kam in eine Klinik. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.