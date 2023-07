Reichenbach - Ein Radfahrer ist von einem Auto in Reichenbach im Vogtlandkreis angefahren und schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der Zwickauer Straße in Richtung Lichtentanne, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er bog nach links auf den Lidl-Parkplatz ab und fuhr dabei den entgegenkommenden Radfahrer auf einem Rennrad an. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt.