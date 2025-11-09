weather regenschauer
  3. Unfälle: Radfahrer fährt Kind an und flüchtet

Ein fünfjähriges Kind wird auf einem Radweg in Berlin-Weißensee von einem Fahrradfahrer angefahren. Der Täter flüchtet.

Von dpa 09.11.2025, 12:44
In Berlin-Weißensee fährt ein Fahrradfahrer ein Kind an und flüchtet (Symbolbild)
Berlin - Ein Fahrradfahrer hat in Berlin-Weißensee ein fünfjähriges Kind angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, erlitt das Kind eine Kopfverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben nach das Kind am Samstagvormittag zwischen geparkten Autos auf den Radweg gelaufen. Der Radfahrer erfasst es und flüchtete danach.