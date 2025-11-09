In der Nacht wird in Berlin-Spandau auf ein Wohnhaus und zwei Autos geschossen. Gibt es Verletzte? Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Berlin - Maskierte Täter haben in Berlin-Spandau in der Nacht auf ein Einfamilienhaus und mehrere Fahrzeuge geschossen. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen gegen Mitternacht zwei Personen, die aus einem Fahrzeug stiegen und das Haus beschossen. Anschließend seien die beiden wieder ins Auto gestiegen und davongefahren.

Am Wohnhaus stellte die Polizei Einschusslöcher unter anderem in einer Jalousie fest. Auch zwei Fahrzeuge wurden offenbar durch die Schüsse beschädigt. Sämtliche Menschen im Haus blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.