  3. Unfälle: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Als ein 39-jähriger Radfahrer in Vachdorf die Straße überquert, erfasst ihn ein Bus. Mit schweren Folgen.

Von dpa 19.10.2025, 09:58
In Vachdorf wird ein Radfahrer beim Überqueren der Straße von einem Bus erfasst – er kommt mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Vachdorf - In der Nacht zu Samstag ist in Vachdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ein Radfahrer von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 39-jährige Mann aus Suhl die Hauptstraße, als er mit einem vorbeifahrenden Omnibus zusammenstieß. Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar.