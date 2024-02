Schenkendöbern - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Schenkendöbern (Landkreis Spree-Neiße) ums Leben gekommen. Der Mann war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam sagte. Er starb noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock.