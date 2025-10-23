Emsland Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
Beim Abbiegen passiert das Unglück: Ein Autofahrer in Geeste übersieht einen Radfahrer.
23.10.2025, 08:11
Geeste - Ein 71 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 85 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Geeste (Landkreises Emsland) nach rechts ab und übersah dabei den Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.