Geeste - Ein 71 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 85 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Geeste (Landkreises Emsland) nach rechts ab und übersah dabei den Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.