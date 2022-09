Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Georgsmarienhütte - Bei einem Unfall mit einem Auto in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück hat ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 38-Jährige sei am Freitagmorgen entgegen der Fahrtrichtung auf einem Radweg an der Bundesstraße 51 im Stadtteil Oesede unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Auto sei dann von der Bundesstraße abgebogen und habe den Mann erfasst. Der 38-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.