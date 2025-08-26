weather wolkig
  3. Unfall: Quadfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto schwer

In einer Kleinstadt in Südniedersachsen übersieht eine Frau beim Abbiegen einen Quadfahrer. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Von dpa 26.08.2025, 08:41
Der Mann wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Mann wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hardegsen - Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Northeim schwer verletzt worden. Er stieß in Hardegsen mit dem Auto einer 60-jährigen Fahrerin zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe den 26-Jährigen beim Abbiegen auf seinem Quad übersehen - er hatte Vorfahrt. 

Der Quadfahrer wurde laut Polizei in ein Göttinger Krankenhaus gebracht, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro.