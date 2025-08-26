Ein kleines Stück Wilder Westen in Berlin: Eine Bank, ein Gefängnis, eine Kirche und Werkstätten, erzählen Geschichten aus einer anderen Zeit. Doch nun steht die Westernstadt vor dem Abriss.

Berlin - Proteste und Petitionen waren vergeblich, die Westernstadt in Berlin-Spandau steht vor dem Aus. „Der Pachtvertrag endet nach wie vor Ende dieses Monats. Old Texas hat sich vertraglich verpflichtet, das Grundstück geräumt zurückzugeben“, erklärte Jochen Ehlers von der Eigentümerfirma Dr. Aldinger & Fischer Grundbesitz und Vermarktungs GmbH. Sämtliche Vorschläge zur befristeten Fortführung des Pachtvertrages seien von allen Beteiligten abgelehnt worden. Die Firma sehe sich daher gezwungen, den Pachtvertrag zu kündigen.

Verein sieht keine Alternative

Ein Umzug der Westernstadt an einen anderen Standort ist laut dem Vorsitzenden des Trägervereins „Cowboy Club Old Texas“ nicht möglich. „Eine Alternative gibt es für uns nicht“, sagte Ralf Keber der Deutschen Presse-Agentur. Dem Verein fehlten dafür die Mittel. Das aktuell genutzte Grundstück ist rund 10 500 Quadratmeter groß.

Westernstadt seit 1957 auf dem Gelände

Die Westernstadt im Stadtteil Haselhorst mit etwa zwei Dutzend Gebäuden besteht seit laut Keber seit 57 Jahren. Zur „Old Texas Town“ gehören Saloon, Bank, Gefängnis und Kirche. Auch eine Stellmacher- und eine Sattlerwerkstatt können besichtigt werden. In einer Schmiede werden Pferde beschlagen und Wagenräder erhielten einen Eisenring. Auch eine historische Apotheke befindet sich auf dem Gelände.

In den Sommermonaten von Mai bis Oktober besuchen laut Keber durchschnittlich rund 500 Tagesgäste die Westernstadt. Insgesamt kommen jährlich etwa 10.000 Besucher – darunter auch Gäste von privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmenfeiern und Geburtstagen. Der Trägerverein zählt aktuell 45 Mitglieder, die ehrenamtlich in der Westernstadt aktiv sind.

Ein Euro Pachtzins pro Jahr

Die Eigentümerin besitzt das Grundstück eigenen Angaben zufolge seit 16 Jahren und hatte es dem Verein für 15 Jahre zu einem symbolischen Pachtzins von einem Euro jährlich überlassen. Im vergangenen Jahr wurde der Pachtvertrag um ein Jahr verlängert.

Seit Monaten setzt sich der Verein gegen die Schließung ein. Eine im Juni gestartete Online-Petition „Rettet die Westernstadt“ hat mehr als 10.000 Unterstützer. Auch der Bezirk ist für den Erhalt der „Old Texas Town“. Im Juli demonstrierte der Verein auf dem Pariser Platz für den Fortbestand der Westernstadt.

Die Eigentümerin weist darauf hin, dass sich das gesamte Gebiet in der Umgebung in der Zwischenzeit entwickelt habe und sie es für sinnvoll halte, das Grundstück daran anzupassen. Das Unternehmen würde es gerne für den Bau eines Rechenzentrums nutzen.