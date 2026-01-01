Im Landkreis Altenburger Land setzt ein Feuerwerkskörper eines Jugendlichen Klamotten in Brand. Dann eskaliert die Situation in der Silvesternacht weiter.

Altenburg - Ein Streit über den Umgang mit Pyrotechnik ist im Landkreis Altenburger Land handgreiflich geworden. Ein 14-Jährige soll laut Polizeimitteilung auf dem Markplatz in Meuselwitz einen Feuerwerkskörper in Richtung einer Familie abgefeuert haben. Dadurch sei die Kleidung einer Anwesenden in Brand geraten.

Die Familie habe den Jugendlichen auf den „verantwortungslosen Umgang“ mit der Pyrotechnik angesprochen, so die Polizei weiter. Daraufhin sei die Situation kurz nach Mitternacht eskaliert. Der Täter habe dann eine 53-jährige Frau und einen 60-jährigen Mann mit Reizgas attackiert. Gegen den mutmaßlichen Angreifer ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.