Halle - In wenigen Tagen sollen ein meterhoher Riesen und andere fantasievolle Gestalten die Innenstadt von Halle einnehmen: Zum 70. Geburtstag des Puppentheaters der Saalestadt veranstaltet das Haus vom 15. bis zum 22. Juni eine Festwoche rund um die Riesengestalt Gulliver.

Besucher der Eröffnung sollen an den ersten zwei Tagen der Festwoche auf dem Marktplatz in Halle eine 18 Meter große Gulliver-Figur durch die Straßen tragen. Auch in den übrigen Häusern der Bühnen Halle, etwa im Schauspiel und Ballett, werden Teile der Gulliver-Geschichte erzählt. Am letzten Tag präsentiert das „Theater Titanick“ eine Show in einer sieben Meter hohen Metallkugel.

Das Vorhaben seines Hauses könne als Kampfansage verstanden werden, sagte Intendant Christoph Werner, der das Haus seit 1995 leitet, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen die Stadt zur Bühne erklären, wollen in ihr stören.“

Und es soll gefeiert werden - nicht nur, dass das Puppentheater nun schon sieben Jahrzehnte auf dem Buckel habe, sondern auch, dass es die Pandemie überstanden habe. „Am liebsten wollen wir Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer bewegen.“

Die Kunstform des Puppentheaters präge die Kulturlandschaft von Halle und Sachsen-Anhalt stark, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) kurz vor Beginn der Festwoche. Das Haus wurde 1954 gegründet, auch in anderen Städten gründeten sich zu dieser Zeit Puppentheater nach sowjetischem Vorbild. Im Laufe der Jahre verlagerte sich der Fokus des Theaters in Halle von der Unterhaltung von Kindern hin zur Unterhaltung Erwachsener.

Heute präsentiere sich das Theater jung, frisch und innovativ, lobte Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Das Puppentheater ist Teil des 2009 gegründeten Mehrspartenhauses „Bühnen Halle“. Insgesamt sind dort den Angaben zufolge rund 460 Menschen beschäftigt.