Während der Autofahrt geraten ein Mann und eine Frau in Streit. Er nimmt ihr einfach das Handy weg, sie protestiert - und es kommt zu einem folgenschweren Streit.

Streit im Auto eskaliert - Frau in Chemnitz schwer verletzt

Streit um Handy im Auto eskaliert - 34-Jährige in Chemnitz schwer verletzt (Symbolbild)

Chemnitz - Eine 34-Jährige ist in Chemnitz im Streit um ein Handy schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus. Sie und ein 43-Jähriger gerieten nach Polizeiangaben während einer Autofahrt aneinander, als der Mann die Herausgabe des Mobiltelefons verlangte und es ihr schließlich einfach entriss. Beide stritten nach Verlassen des Fahrzeugs weiter, dann stieg der Mann wieder ein. Als die Frau die Fahrertür öffnen wollte, gab er ohne Rücksicht auf die Frau, die sich noch festhielt, Gas. Sie stürzte, verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Polizisten fanden den 43-Jährigen wenig später in einem Wohnhaus - gegen ihn wird ermittelt.