Die Polizei bittet in ihrer Fahndungsmitteilung um Vorsicht. Gesucht wird ein Mann, der nicht im Gefängnis, sondern in einer geschlossenen Klinik für psychisch kranke Straftäter war.

Berlin - Die Berliner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem geflohenen psychisch kranken Straftäter. Der Mann solle nicht angesprochen werden, rät die Polizei. „Wenn Sie ihn sehen, wählen Sie bitte sofort den Notruf 110.“ Der 40-Jährige war im Krankenhaus des sogenannten Maßregelvollzugs für psychisch kranke Täter untergebracht.

Er flüchtete am Montag bei einem begleiteten Ausgang. Der Mann leide an einer psychischen Krankheit und benötige dringend seine Medikamente, so die Polizei.

Er ist 1,87 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurz rasierte blonde Haare, blaugraue Augen und war bei der Flucht mit schwarzer Jogginghose, schwarzem Parka und schwarzen Turnschuhen bekleidet.