Rund 8,2 Millionen Euro soll die Frau aus den Räumen einer Bremer Geldtransportfirma gestohlen haben - versteckt in einem Rollcontainer. Nun beginnt die Gerichtsverhandlung.

Bremen - Nach einem spektakulären Millionendiebstahl beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen der Prozess gegen eine 32-Jährige. Die Frau soll als Angestellte eines Geldtransportunternehmens im Mai 2021 aus den Geschäftsräumen in Bremen rund 8,2 Millionen Euro Bargeld gestohlen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Diebstahl in einem besonders schweren Fall vor. Den Ermittlungen zufolge soll die Angeklagte über mehrere Stunden Geld genommen und in einem Rollcontainer versteckt haben. Mit diesem soll sie dann durch eine Schleuse ihren Arbeitsplatz verlassen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll die Frau mit Mittätern am Telefon etwa über das Fluchtfahrzeug gesprochen haben.

Sie entkam in die Türkei. Im März dieses Jahres stellte sie sich und kam in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass Mittäter das Bargeld in die Türkei brachten und aufteilten.