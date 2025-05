Weisen - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Maifeiertag in Weisen im Landkreis Prignitz mit seinem Wagen gegen Straßenbäume geprallt und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Seine 17 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto riss durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile, der Fahrer wurde herausgeschleudert, wie die Polizei mitteilte.

In einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Straße ab, stieß gegen die Bäume, ein Verkehrsschild und einen Zaun. Der Fahrer wurde vor Ort reanimiert, starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden.