Erfurt - Bei einem schweren Unfall an einer Bahntrasse in Erfurt sind fünf Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der Wagen sei in der Nacht zum Donnerstag in einer unübersichtlichen Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit.

Er stieß dann zunächst gegen einen Zaun. Danach fuhr das Fahrzeug wenige Meter weiter, bis es frontal gegen ein Betonfundament für einen Oberleitungsmast der Bahn prallte - dicht neben den Gleisen.

Ersthelfer retteten die Insassen aus dem Fahrzeug und betreuten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, wie es hieß. Wegen der unmittelbaren Nähe zu mehreren Bahngleisen musste der Zugverkehr während der Rettungsmaßnahmen unterbrochen werden.

Fachleute der Deutschen Bahn hätten das Fundament und den Oberleitungsmast überprüft, danach konnten die Gleise wieder freigegeben werden. Mehr Informationen über die Insassen des Autos und die Art ihrer Verletzungen gab es nicht.