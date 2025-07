Hunger in Gaza, wütende Demonstranten in Berlin: Bei einer Kundgebung am Checkpoint Charlie protestieren Menschen mit viel Lärm gegen die Politik Israels.

Protest am Checkpoint Charlie gegen Israels Vorgehen in Gaza

Berlin - An der Touristenattraktion Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte demonstrieren Menschen lautstark gegen die Politik Israels und fordern ein Ende des Hungers im Gazastreifen. Die Demonstranten am Checkpoint Charlie riefen propalästinensische Slogans, einige hatten Plakate und palästinensische Fahnen dabei. „Israel lässt Gaza verhungern“, hieß es in einem Aufruf zu der Protestaktion. Auch Pyrotechnik wurde gezündet. Die Demonstranten machten mit Kochtöpfen Lärm. Es ist viel Polizei im Einsatz. Es kam auch zu Verkehrsbehinderungen.

Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen fordern ein Ende der Belagerung des Küstenstreifens Gaza und Zugang zu hungernden Menschen. Nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) lebt inzwischen ein Viertel der Bevölkerung „unter hungernotähnlichen Bedingungen“. Auslöser des Gaza-Kriegs war das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023.