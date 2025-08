In Brandenburg sind Sommerferien, doch die Debatte über die Schulpolitik bleibt. Bildungsminister Freiberg will mehr Entlastung für Lehrer. Die Gewerkschaft GEW sieht keine Basis für Gespräche.

Gespräche über Entlastung von Lehrern in Brandenburg stocken

Mit Gewerkschaften und Verbänden will Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) über weitere Entlastungen für Lehrerinnen und Lehrer diskutieren (Archivbild).

Potsdam - Die Gespräche zwischen Bildungsministerium und Gewerkschaften über weitere Entlastungen von Lehrerinnen und Lehrern in Brandenburg sind vorerst ins Stocken geraten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht auch angesichts der zusätzlichen Unterrichtsstunde pro Woche ab dem zweiten Schulhalbjahr derzeit keinen Bedarf. „Diese Gespräche haben wir erstmal auf Eis gelegt“, sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs. „Da gibt es keine glaubhaften Überlegungen für eine Entlastung.“

Freiberg plant weiteres Entlastungspaket

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) will die Lehrkräfte stärker entlasten. „Wir werden mit einem Vorschlag für dieses weitere Entlastungspaket im vierten Quartal in die Öffentlichkeit gehen“, hatte Freiberg der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Er will vorher mit Verbänden und Gewerkschaften darüber diskutieren. Für das nächste Schuljahr soll etwa die Schulvisitation ausgesetzt werden. Der GEW-Landeschef verwies auf Gespräche zur Entlastung im vergangenen Jahr. Damals sei bereits die Belastung für die Lehrkräfte hoch gewesen, nun kämen mehr Pflichtstunden hinzu.

Die Zahl der Lehrerstellen sinkt im kommenden neuen Schuljahr um 345 Vollzeitstellen, auch wenn der Bildungsetat im Landeshaushalt wächst. Die Lehrerinnen und Lehrer sollen zudem ab dem zweiten Halbjahr eine Stunde pro Woche mehr unterrichten und dafür an anderer Stelle entlastet werden. Beschlossen ist bereits, dass das Grundschulgutachten und die Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien wegfallen werden.

Gewerkschaft strebt Verfassungsklage an

Tausende Lehrer und Eltern hatten gegen Kürzungen und die Mehrstunde protestiert. Die SPD/BSW-Koalition setzte das Budget für Vertretungslehrer hoch, blieb aber bei den Kürzungen. Die GEW will laut Fuchs direkt nach der Sommerpause eine Verfassungsklage gegen die zusätzliche Unterrichtsstunde einreichen.