Demonstration vor dem Siemens-Firmengelände in Alt-Treptow: Propalästinensische Protestierende blockieren ein Ein- und Ausfahrten. Dann schreitet die Polizei ein.

Berlin - Mehrere propalästinensische Demonstranten haben kurzzeitig Ein- und Ausfahrten zum Siemens-Firmengelände in Alt-Treptow blockiert. Die Protestierenden hätten sich dafür aneinander gekettet, teilte die Polizei mit. Der nicht angemeldete Protest sei inzwischen aufgelöst. Die Zu- und Ausfahrten seien wieder frei, hieß es am Nachmittag. Den Demonstranten sei ein Versammlungsort unweit des Geländes zugewiesen worden.

Es habe zwei Festnahmen wegen des Verstoßes gegen das Verwenden von Kennzeichnen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen gegeben. Wogegen sich der Protest konkret richtete, wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei sprach von insgesamt wenigen Dutzend Teilnehmern.