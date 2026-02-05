Der Deutsche Lesepreis soll deutschlandweit besondere Projekte würdigen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Angebote, die herausragen.

Der Deutsche Lesepreis geht in diesem Jahr auch nach Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)

Naumburg/Magdeburg - Die Stadtbibliothek in Naumburg ist von der Stiftung Lesen für ihr Angebot ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Herausragendes kommunales Engagement“ des Deutschen Lesepreises 2026 sei ein Projekt der Bibliothek für den dritten Platz gewählt worden, in dem eine Auswahl aktueller Bilderbücher vorgelesen, gemeinsam mit Kindern diskutiert und kreativ verarbeitet wird, teilte das Kulturministerium mit.

Nach Angaben des Ministeriums wurden außerdem zwei weitere Projekte in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Demnach haben die Kita „Mandala“ in Magdeburg sowie die Uta-Schule in Naumburg Preise erhalten. „Dass gleich mehrere Einrichtungen aus Sachsen-Anhalt zu den Preisträgern gehören, unterstreicht die hohe Qualität und das große Engagement in der Leseförderung unseres Landes“, betonte Kulturminister Rainer Robra (CDU).

Der Deutsche Lesepreis soll Initiativen, die sich mit innovativen und nachhaltigen Konzepten für die Leseförderung einsetzen, würdigen. Die Naumburger Stadtbibliothek soll 1.000 Euro erhalten.