Der Betrieb in Wernigerode gehört weltweit zu den größten Produzenten von Adventskalendern.

Wernigerode - Gerade feiert der Sommer noch einmal sein Comeback in Sachsen-Anhalt, da geht die Produktion von Adventskalendern und Schokoladen-Weihnachtsmännern in die finale Phase. Bis Ende Oktober laufe die Saison für Weihnachten, sagt Produktionsleiterin Angelika Fleischer von Wergona in Wernigerode. Rund 20 bis 25 Millionen Adventskalender entstehen den Angaben zufolge in der traditionsreichen Schokoladenfabrik im Harz.

Insgesamt gingen rund eine Milliarde Kleinteile über die Bänder. Anfang November starte dann bereits die Produktion für Ostern. In dem Unternehmen in Wernigerode arbeiten in der Hauptsaison rund 450 Mitarbeiter.