Hannover - Im Osten von Hannover kommt es auf den S-Bahn-Linien 3, 6 und 7 zu Einschränkungen. Teile eines größeren Baumes sind zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte in die Oberleitung gefallen, wie Betreiber Transdev mitteilte. Reisende sollen demnach auf Züge der Betreiber Enno oder Westfalenbahn ausweichen. Für die einzelnen Zwischenhalte ist den Angaben nach auch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Im Einzelnen unterscheiden sich die Auswirkungen je nach Linie. Die S3 und S7 fuhren am Freitagmorgen nur zwischen Hildesheim beziehungsweise Celle und Lehrte und von dort wieder zurück. Die S6 wurde umgeleitet und stoppte an keinem Zwischenhalt. Wie lange die Strecke gesperrt bleiben würde, war zunächst nicht klar. Fahrgäste sollten sich vor Abfahrt in Apps informieren.