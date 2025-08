Berlin - Überraschungsgast im Hertha-Training: Der vereinslose Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak hat bei den Berlinern eine Art Probetraining absolviert. Dudziak will sich Trainer Stefan Leitl präsentieren und hofft auf einen neuen Vertrag. Beide kennen sich noch aus Zeiten bei Greuther Fürth.

Sein letztes Profispiel für den Fußball-Zweitligisten hatte der 29-Jährige vor rund einem Jahr bestritten. Anschließend fiel Dudziak wegen einer Hüftverletzung aus. Seit Ende Juni ist er ohne Verein. „Natürlich war das ein schweres Jahr. Aber jetzt bin ich wieder bei 100 Prozent“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Zuletzt hatte sich Dudziak bei der U23 der Hertha fit gehalten.

Dardai und Sessa zurück im Mannschaftstraining

Im Gegensatz zu Dudziak trainierten Diego Demme, Dawid Kownacki und Deyovaisio Zeefuik aus Gründen der Belastungssteuerung nur individuell.

Marton Dardai und Kevin Sessa standen hingegen wieder mit ihren Teamkollegen auf dem Platz. Sessa hatte den Zweitliga-Start auf Schalke wegen muskulärer Probleme verpasst. Dardai war beim 1:2 in Gelsenkirchen ebenfalls wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt worden. Am Sonntag empfängt die Hertha am 2. Spieltag den Karlsruher SC.