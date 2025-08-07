Ein Lkw-Fahrer kommt bei Schwedt von der Straße ab und stirbt noch am Unfallort. Unklar ist, ob ein medizinischer Notfall zum Crash geführt hat. Die Straße ist gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall auf der B166 verstorben - die Ursache ist unklar. (Symbolbild)

Schwedt/Oder - Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 166 bei Schwedt (Landkreis Uckermark) ist am frühen Morgen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen sieben Uhr mit einem Tanklaster in Richtung Stendell unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der Lkw prallte zunächst gegen einen Baum, dann gegen eine Leitplanke und kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg – der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Ob er an den Folgen des Aufpralls starb oder möglicherweise ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall war, ist derzeit unklar. Auch zur Identität des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die B166 ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.