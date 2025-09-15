weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. 2. Fußball-Bundesliga: Preußen Münster besetzt zwei Direktorenposten

2. Fußball-Bundesliga Preußen Münster besetzt zwei Direktorenposten

Unter Sportchef Ole Kittner installiert Preußen Münster zwei Direktorenposten. Der Sportdirektor kommt vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel.

Von dpa 15.09.2025, 16:23
Der bisherige Kieler Jan Uphues wird Sportdirektor bei Preußen Münster.
Der bisherige Kieler Jan Uphues wird Sportdirektor bei Preußen Münster. Frank Molter/dpa

Münster - Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat zwei Führungspositionen besetzt und einen Sportdirektor und einen Technischen Direktor verpflichtet. Sportdirektor wird der gebürtige Münsteraner Jan Uphues, der zuletzt für den Ligakonkurrenten Holstein Kiel gearbeitet hatte. Als Technischer Direktor soll David Niehues arbeiten. Beide sind Sport-Geschäftsführer Ole Kittner unterstellt und sollen ihre neuen Posten im Oktober antreten.