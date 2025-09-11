Monatelang saß er in Großbritannien in Haft: Der frühere Tennisprofi Boris Becker hat über seine Gefängniszeit ein Buch geschrieben, das er jetzt bei einer Premiere in Berlin vorstellen will.

Berlin - Der frühere Tennisprofi Boris Becker stellt am Donnerstag (20.00 Uhr) in Berlin sein neues Buch vor. Darin setzt sich der 57-Jährige mit seiner Zeit im Gefängnis auseinander. Becker hatte wegen Insolvenzstraftaten mehrere Monate in Großbritannien in Haft gesessen. Zur Buchpremiere von „Inside“ im Delphi-Filmpalast werden auch seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro und sein Sohn Noah Becker erwartet.