Ein noch ungewohntes Bild: Influencerin Bianca Heinicke, die sich zeitweise ganz aus der Öffentlichkeit verabschiedet hatte, besucht mit ihrem Freund eine Gala mit rotem Teppich. Das ist der Grund.

Köln - Influencerin Bianca Heinicke ist nach ihrem zeitweiligen Rückzug aus dem Rampenlicht zurück im Blitzlichtgewitter. Die neuen Auftritte in der Öffentlichkeit fühlen sich aber noch nicht ganz alltäglich an, wie die Podcasterin der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Es ist schon ein bisschen mehr Nervosität, weil man so aus der Routine ein bisschen rausgekommen ist“, sagte die 32-Jährige am Rande der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln. Auch wenn man merke, „dass man es schon oft einfach gemacht hat“.

Für die Influencerin war es in Köln tatsächlich ein ganz besonderer Auftritt. Wie sie verriet, ging sie zum ersten Mal mit ihrem Freund Timothy Hill über einen roten Teppich. Der Grund für das gemeinsame Erscheinen bei der TV-Gala sei, dass es „einfach gepasst“ habe, sagte Heinicke. Viele Fernsehformate, die bei der Preisverleihung nominiert worden waren, kenne sie gar nicht, sie schaue nicht so viel Fernsehen. Aber die Szene sei „super interessant“.

Heinicke gehörte mit ihrem 2012 ins Leben gerufenen YouTube-Kanal „BibisBeautyPalace“ zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. 2022 zog sich der in Köln geborene YouTube-Star überraschend und ohne Abschied aus der Öffentlichkeit zurück. Kurz zuvor hatte sich Heinicke von ihrer Jugendliebe und Ehemann Julian Claßen, mit dem sie zwei Kinder hat, getrennt. Seit 2024 ist sie wieder aktiv. Bei Instagram hat sie rund 7,9 Mio. Follower.