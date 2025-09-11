weather regenschauer
  3. Tödlicher Unfall: 59-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - tot

Ein Fahrer aus Vechta kommt mit seinem Auto auf gerader Strecke von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Ersthelfer und ein Notarzt versuchen noch, den Mann zu retten.

Von dpa 11.09.2025, 08:19
Hilfe kam für einen 59-Jährigen aus Vechta zu spät. (Symbolbild)
Hilfe kam für einen 59-Jährigen aus Vechta zu spät. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Großenkneten - Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kümmerten sich Ersthelfer zunächst um den nicht ansprechbaren Mann aus Vechta, nach erfolglosen Reanimationsversuchen konnte ein Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann mit seinem Auto auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen den Baum und erlitt dabei schwerste Verletzungen.